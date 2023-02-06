В Турции объявлен общенациональный траур

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об общенациональном трауре в связи с многочисленными жертвами землетрясения, произошедшего 6 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

Указ главы государства о начале траура распространила пресс-служба президента Турции. Отмечается, что флаги в государстве будут спущены до 12 февраля.

6 февраля на территории Турции, Сирии и Ливана произошло несколько землетрясений с магнитудой 7.4 балла. Как следует из последних данным, в результате катастрофы погиб 1121 человек, ещё 7634 получили ранения. Кроме того, 2834 здания было разрушено подземными толчками. Согласно словам Эрдогана, эта катастрофа стала крупнейшим стихийным бедствием в Турции с 1939 года.