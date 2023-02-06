В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
25 минут назад

В Турции объявлен общенациональный траур

Елена Прошина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об общенациональном трауре в связи с многочисленными жертвами землетрясения, произошедшего 6 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

В Турции объявлен общенациональный траур
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Указ главы государства о начале траура распространила пресс-служба президента Турции. Отмечается, что флаги в государстве будут спущены до 12 февраля.

6 февраля на территории Турции, Сирии и Ливана произошло несколько землетрясений с магнитудой 7.4 балла. Как следует из последних данным, в результате катастрофы погиб 1121 человек, ещё 7634 получили ранения. Кроме того, 2834 здания было разрушено подземными толчками. Согласно словам Эрдогана, эта катастрофа стала крупнейшим стихийным бедствием в Турции с 1939 года.

В мире,Происшествия,Реджеп Эрдоган,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители