СМИ: Трамп пытается представить себя антивоенным голубем среди ястребов

Дональд Трамп в своей второй предвыборной кампании попытается представить себя антивоенным голубем среди ястребов. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на свои источники в предвыборной штабе экс-президента США.
В штабе Трампа считают, что это найдет отклик у избирателей Республиканской партии, которые разделились, но все больше опасаются продолжения поддержки Киева в конфликте с Россией.
«Трамп — президент мира, и он первый президент за два поколения, который не начал войну», — говорит источник издания, близкий к предвыборному штабу Трампа.
Как пишет издание, внимание Трампа к международной политике связано с тем, что его соперники по Республиканской партии бывший посол в ООН Никки Хейли и бывший госсекретарь Майк Помпео будут продвигать свое видение международной повестки. Команда Трампа также рассматривает внешнюю политику как область, в которой можно обозначить разногласия с потенциально главным политическим противником Роном Десантисом.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил о необходимости немедленно завершить конфликт на Украине, пока ситуация не стала еще хуже. Политик выразил мнение, что сумел бы добиться мира «в течение 24 часов».
Дональд Трамп также считает, что, если бы он оставался у власти, конфликт на Украине не начался бы. Также Трамп возложил на президента ответственность за вывод американских войск из Афганистана, который назвал «крупнейшим унижением США».