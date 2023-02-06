СМИ: Трамп пытается представить себя антивоенным голубем среди ястребов

Дональд Трамп в своей второй предвыборной кампании попытается представить себя антивоенным голубем среди ястребов. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на свои источники в предвыборной штабе экс-президента США.

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В штабе Трампа считают, что это найдет отклик у избирателей Республиканской партии, которые разделились, но все больше опасаются продолжения поддержки Киева в конфликте с Россией.

«Трамп — президент мира, и он первый президент за два поколения, который не начал войну», — говорит источник издания, близкий к предвыборному штабу Трампа.

Как пишет издание, внимание Трампа к международной политике связано с тем, что его соперники по Республиканской партии бывший посол в ООН Никки Хейли и бывший госсекретарь Майк Помпео будут продвигать свое видение международной повестки. Команда Трампа также рассматривает внешнюю политику как область, в которой можно обозначить разногласия с потенциально главным политическим противником Роном Десантисом.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил о необходимости немедленно завершить конфликт на Украине, пока ситуация не стала еще хуже. Политик выразил мнение, что сумел бы добиться мира «в течение 24 часов».