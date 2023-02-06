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19 минут назад

Украинский офицер оказалась в центре скандала из-за фото в соцсетях

Lenta.ru

Офицер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Иванна Плантовская оказалась в центре скандала из-за фотографии в социальных сетях, демонстрирующей ее роскошный образ жизни. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна».

Украинский офицер оказалась в центре скандала из-за фото в соцсетях
Фото: Иванна ПлантовскаяИванна Плантовская

Девушка уже подвергалась критике после публикации фотографий с отдыха в Париже на фоне Эйфелевой башни.

На этот раз она разместила в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) фото, на котором она сидит на кожаном диване в черной облегающей одежде и демонстрирует атрибуты роскошной жизни. В комментариях под постом многие пользователи раскритиковали Плантовскую и поинтересовались, намеренно ли она раздражает общество. Также комментаторы интересовались, не уволили ли ее еще.

Как оказалось, офицера все же уволили. Представитель ГПСУ Андрей Демченко уточнил, что это произошло в конце января. До этого Плантовскую переводили из Одессы в Житомир на должность, не связанную с коммуникациями.

«Хотел бы добавить, что после той ситуации в отношении нее, которая развернулась в начале января, ведомство сразу отреагировало по ее дальнейшему прохождению службы», — заявил Демченко.

Ранее директор департамента земельных отношений Харьковского горсовета Сергей Колесник похвастался снимками с отдыха и нарвался на хейт в соцсетях. Через несколько часов после скандала чиновник удалил снимки и закрыл свой аккаунт.

В мире,Сергей Колесник,Андрей Демченко,
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