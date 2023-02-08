Россия запросила участие Роджера Уотерса в заседании Совбеза ООН

Один из основателей британской рок-группы Pink Floyd Джордж Уотерс может выступить на заседании Совета безопасности ООН по ситуации на Украине в качестве докладчика. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

Напомним, что в 2019 году музыкант выступил перед зданием МВД Великобритании с песней в поддержку основателя Wikilaeks Джулиана Ассанжа. Таким образом он высказался против экстрадиции журналиста в США, где тот «может провести всю жизнь в тюрьме». Кроме того, Уотерс неоднократно отмечал решающий вклад советского народа в победу над нацизмом и обращал внимание на то, что сегодня этому факту уделяется недостаточно внимания.