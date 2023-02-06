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23 минуты назад

В Иране приступили к разработке самого крупного месторождения урана

Елена Прошина

Иранские атомщики приступили к разработке самого крупного месторождения урана, который расположен в центральной части республики. Об этом сообщает «РИА Новости».

В Иране приступили к разработке самого крупного месторождения урана
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным агентства, речь идет о месторождении, которое обнаружили в провинции Йезд в области Бафк. По предварительным оценкам, там находится 650 тонн металлического урана и 4600 тонн металлического молибдена.

Сегодня, 6 февраля, в Иране провели церемонию введения в эксплуатацию месторождения, в которой принял участие глава Организации по атомной энергии страны Мохаммад Эслами.

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