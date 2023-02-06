В Иране приступили к разработке самого крупного месторождения урана

Иранские атомщики приступили к разработке самого крупного месторождения урана, который расположен в центральной части республики. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, речь идет о месторождении, которое обнаружили в провинции Йезд в области Бафк. По предварительным оценкам, там находится 650 тонн металлического урана и 4600 тонн металлического молибдена.