Посольство РФ в Эстонии возобновило предоставление услуг в полном объеме

Посольство России в Эстонии с 6 февраля вновь начало предоставлять проживающим в республике соотечественникам консульские услуги в полном объеме, в том числе по приему заявлений по вопросам выхода из гражданства РФ.
Соответствующее объявление появилось на сайте дипмиссии.
«С 6 февраля 2023 года возобновляется прием заявлений на выход из гражданства. Бронировать время визита возможно через систему электронной записи», — говорится в сообщении.
При этом оформление загранпаспортов до сих пор доступно только через посольство России в Финляндии.
Напомним, что посольство РФ в Эстонии прекратило принимать заявления о выходе из гражданства РФ 18 января. Причины такой меры дипмиссия не раскрывала. На сегодняшний день численность населения Эстонии составляет 1,3 миллиона человек, из которых около 900 тысяч имеют российское гражданство.