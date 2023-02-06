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54 минуты назад

Посольство РФ в Эстонии возобновило предоставление услуг в полном объеме

Елена Прошина

Посольство России в Эстонии с 6 февраля вновь начало предоставлять проживающим в республике соотечественникам консульские услуги в полном объеме, в том числе по приему заявлений по вопросам выхода из гражданства РФ.

Посольство РФ в Эстонии возобновило предоставление услуг в полном объеме
Фото: ТАССТАСС

Соответствующее объявление появилось на сайте дипмиссии.

«С 6 февраля 2023 года возобновляется прием заявлений на выход из гражданства. Бронировать время визита возможно через систему электронной записи», — говорится в сообщении.

При этом оформление загранпаспортов до сих пор доступно только через посольство России в Финляндии.

Напомним, что посольство РФ в Эстонии прекратило принимать заявления о выходе из гражданства РФ 18 января. Причины такой меры дипмиссия не раскрывала. На сегодняшний день численность населения Эстонии составляет 1,3 миллиона человек, из которых около 900 тысяч имеют российское гражданство.

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