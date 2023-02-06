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25 минут назад

СМИ: президент Сербии предложил США помечтать на тему о признании Косова

ТАССиещё 3

Президент Сербии Александар Вучич предложил Соединенным Штатам помечтать в ответ на заявление заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэля Эскобара о том, что финальной точкой переговоров Белграда и Приштины должно быть взаимное признание. Об этом в понедельник сообщила газета "Вечерне новости".

Вучич ответил США на вопрос о признании Косова
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Помечтайте!" - приводит издание лаконичный ответ главы государства на комментарий Эскобара.

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии отмечал, что "США полностью поддерживают диалог между Косовом и Сербией, который ведется под эгидой ЕС, и считают, что конечной целью этого процесса должно быть взаимное признание".

Премьер Косово согласился на нормализацию отношений с Сербией

Вучич на состоявшемся в четверг заседании Народной скупщины (однопалатный парламент) подчеркивал, что Запад угрожает не позволить Сербии вступить в Евросоюз и отозвать все иностранные инвестиции в случае ее отказа от плана урегулирования косовского вопроса, подготовленного Германией и Францией.

В соответствии с Брюссельскими соглашениями о нормализации отношений между Белградом и Приштиной от 19 апреля 2013 года в Косове должно быть создано Сообщество сербских муниципалитетов (ССМ) - орган самоуправления сербов, живущих в непризнанной республике. Вучич неоднократно заявлял, что его страна выполнила свою часть Брюссельских соглашений, тогда как косовары лишь начали разрабатывать устав ССМ, а затем приостановили этот процесс.

Резолюция Совбеза ООН 1244, принятая 10 июня 1999 года, подтверждает, что автономный край Косово и Метохия является частью Сербии. Власти Косова в одностороннем порядке объявили о независимости края в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств Евросоюза.

В мире,Александар Вучич,Совбез ООН,ЕС,
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