В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
Согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, в нескольких областях страны была объявлена воздушная тревога.
На данный момент сигнал тревоги прозвучал в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской областях страны. Тревога началась в промежутке между 18.23 и до 18.25 по мск.
В последний раз воздушную тревогу на Украине объявляли 5 февраля. Тогда сигнал прозвучал над Полтавской, Сумской и Харьковской областях страны, начиная с 13:49 по мск.