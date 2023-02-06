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1 час назад

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Елена Прошина

В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, в нескольких областях страны была объявлена воздушная тревога.

На данный момент сигнал тревоги прозвучал в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской областях страны. Тревога началась в промежутке между 18.23 и до 18.25 по мск.

В последний раз воздушную тревогу на Украине объявляли 5 февраля. Тогда сигнал прозвучал над Полтавской, Сумской и Харьковской областях страны, начиная с 13:49 по мск.

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