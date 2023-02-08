В Киеве приступили к демонтажу памятника советскому летчику Чкалову

В Киеве начали сносить памятник советскому летчику Валерию Чкалову. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua". Отмечается, что ранее снос монумента согласовал Минкульт Украины.

Также министерство предоставило разрешение на снос памятника генералу Николаю Ватутину, который освобождал Киев от немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Чкалов известен тем, что 18-20 июня 1937 года он совершил первый беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы на американский континент.