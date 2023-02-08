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24 минуты назад

В Киеве приступили к демонтажу памятника советскому летчику Чкалову

Газета.Ruиещё 3

В Киеве начали сносить памятник советскому летчику Валерию Чкалову. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua". Отмечается, что ранее снос монумента согласовал Минкульт Украины.

Также министерство предоставило разрешение на снос памятника генералу Николаю Ватутину, который освобождал Киев от немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Чкалов известен тем, что 18-20 июня 1937 года он совершил первый беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы на американский континент.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области демонтирован бюст советского генерала Ватутина. Демонтаж памятников, связанных с российской и советской историей, а также переименования улиц начались на Украине в 2015 году. В республике активно начали демонтировать памятники императрице Екатерине Второй, полководцу Александру Суворову, поэту Александру Пушкину, героям Великой Отечественной войны и т.д.

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