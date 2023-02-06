Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Путин дал важные распоряжения российским компаниям

Президент России Владимир Путин дал несколько распоряжений российским компаниям. «Рамблер» собрал главные новости по этой теме.

«Сибур» выкупит долю в «Русвиниле»

Глава государства позволил «Сибуру» выкупить 50-процентную долю бельгийской группы Solvay в совместном предприятии «Русвинил» в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Solvay владеет долей в «Русвиниле» через компанию Solvin Holding Nederland B.V.

В Сочи рассказали о толчках из-за землетрясения в Турции

В Сочи были зафиксированы отголоски сильного землетрясения в Турции в виде небольших толчков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководитель сейсмологической станции Сочи Елену Карпович. По ее словам, сотрясения фиксировались от Сириуса до Центрального района курорта — их сила составляла не более трех баллов. Карпович отметила, что турецкое землетрясение произошло на юго-западе в горах, далеко от Черноморского побережья, из-за чего на Сочи оно не повлияло.

Минобороны: российские военные освободили Николаевку в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Николаевка на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Как рассказал представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, населенный пункт удалось взять добровольцам штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск. Он добавил, что общие потери ВСУ за сутки на этом направлении составили до 90 военнослужащих. Солдаты также уничтожили две БМП, две бронированные боевых машины и гаубицу.

Суд приговорил к девяти годам колонии блогера Белоцерковскую

Басманный суд Москвы в понедельник заочно приговорил к девяти годам колонии общего режима блогера Веронику Белоцерковскую (признана в РФ иноагентом), признав ее виновной в распространении недостоверной информации о действиях Вооруженных сил РФ, передает корреспондент ТАСС.

"Назначить заочно Белоцерковской наказание в виде девяти лет колонии общего режима", - огласила приговор судья.

Также суд на пять лет запретил ей администрирование интернет-ресурсов.

Зеленский не выступит с обращением на фестивале в Сан-Ремо

Директор развлекательных программ телерадиокорпорации Rai Стефано Колетта заявил, что на итальянском музыкальном фестивале в Сан-Ремо не будет видеообращения президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости».

Колетта уточнил, что вместо выступления по видеосвязи Зеленский пришлёт текст своего обращения, который зачитает ведущий.

В Турции могут находиться до 45 тысяч российских туристов

телеграм-канал "ТАСС"

В Турции могут находиться порядка 45 тыс. самостоятельных и организованных российских туристов. Об этом пишет АТОР на своем официальном сайте.

В ассоциации подчеркнули, что все российские туристы в настоящее время находятся вне зоны землетрясений.

Так, около 12-15 тыс. россиян находится на курортах Антальи, порядка 25-30 тыс. в Стамбуле, примерно сто туристов отдыхают на Эгейском побережье и горнолыжных курортах страны.

Журналист Сванидзе госпитализирован с пневмонией

Журналист Николай Сванидзе госпитализирован. У него выявили пневмонию и отек легких, сообщает телеканал «360» со ссылкой на осведомленный источник.

67-летнего Сванидзе подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). К настоящему моменту отек спал, уточняет «360».

Ранее стало известно о госпитализации актера Бориса Щербакова. Сообщалось, что его состояние здоровья резко ухудшилось, в этой связи ему потребовалась медицинская помощь.

Бывший советник Пентагона спрогнозировал распад НАТО

Бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор считает, что НАТО распадется, если в ближайшее время не начнутся переговоры России и Украины. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Redacted.

Макгрегор подчеркнул, что НАТО была создана в качестве оборонительного альянса, не предназначенного для нападения на кого-либо. Однако с 90-х годов его пытаются использовать «для атаки».

Как отметил Макгрегор, «глупые люди» в США говорят, что НАТО «останется не при делах», если не будет действовать за пределами Европы, но он и другие военные считают, что альянсу стоит «выйти из бизнеса», так как для его существования больше нет причин.

Тутберидзе и Буре наградили орденом Александра Невского

Матч тв

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе награждена орденом Александра Невского, следует из документа, опубликованного на интернет портале правовой информации.

Также награды получили специальный представитель Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам Павел Буре и вице президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Владимир Славский.

Тутберидзе, Буре и Славский удостоены наград за обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Олимпийских играх в Пекине.

Продажи легковых авто в России рухнули

РИА Новости

В январе в России продали на 63,1% меньше новых легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей (LCV), чем в первом месяце прошлого года. Это следует из пресс-релиза Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).