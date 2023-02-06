На Украине уничтожили 11 миллионов книг на русском языке

На Украине в ходе программы по «дерусификации библиотек» уничтожили около 11 миллионов книг на русском языке, заявила замглавы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной рады Евгения Кравчук. Ее слова передает РИА Новости. По ее словам, соотношение в пользу украинских книг в стране необходимо наращивать.

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«На Украине продолжается дерусификация библиотек. По состоянию на ноябрь прошлого года в публичных библиотеках около 19 миллионов экземпляров книг было списано, из них примерно 11 миллионов на русском языке», — сказала Кравчук.

Она также сообщила, что в настоящий момент в украинских библиотеках около 44 процента книг — книги на русском языке, а остальные — на украинском или языках европейских стран. По ее мнению, это является «печальным соотношением».