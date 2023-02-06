Стало известно о беспрецедентной помощи Израиля Сирии по просьбе России

Власти Израиля согласились оказать помощь Сирии, которая пострадала от землетрясения 6 февраля, после просьбы со стороны России. Об этом стало известно изданию Haaretz от источников, знакомых с ситуацией.

По словам собеседников газеты, после того, как с российской стороны поступил соответствующий запрос, Израиль решил направить Сирии срочную гуманитарную помощь, в том числе медикаменты и вещи первой необходимости для пострадавших в результате стихийного бедствия. Кроме того, хотя израильские власти не готовы направлять в Сирию своих медиков, в настоящее время они рассматривают вариант предоставления сирийцам доступа к израильским больницам, куда они смогут попасть через погранпереход в районе Голанских высот. Также изучается возможность оказывать медпомощь пострадавшим сирийцам на территории Турции.

Как отмечает Haaretz, данный шаг является беспрецедентным в отношениях двух государств, которые находятся в состоянии войны с 1948 года и не имеют дипломатических отношений.