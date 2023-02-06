СМИ: Израиль согласился помочь Сирии после просьбы от РФ

Власти Израиля решили оказать помощь пострадавшей от разрушительного землетрясения Сирии после просьбы, поступившей в понедельник с российской стороны, утверждают источники израильской газеты Haaretz.

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Как отмечают источники издания, израильская сторона "после российского запроса" согласилась предоставить Сирии срочную гуманитарную помощь, включая вещи первой необходимости для пострадавших сирийцев и медикаменты. Кроме того, Израиль, не будучи готовым отправить своих медиков в Сирию, рассматривает возможность оказания медицинской помощи сирийцам на территории Турции или может открыть погранпереход в районе Голанских высот, предоставив жителям соседнего государства доступ к израильским больницам на севере страны, пишет Haaretz.

Издание замечает, что это решение Израиля по Сирии - беспрецедентный шаг в отношениях двух враждующих государств, не имеющих дипломатических отношений. Обе страны фактически находятся в состоянии войны с 1948 года, когда была провозглашена независимость еврейского государства.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна после разрушительного землетрясения в регионе готова оказать помощь Турции, а также помочь пострадавшим жителям Сирии. Он при этом отметил, что помощь Турции будет оказана на основании соответствующего запроса турецкой стороны, источник запроса на оказание помощи Сирии он не уточнил.