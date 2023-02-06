СМИ: Израиль согласился помочь Сирии после просьбы от РФ

Власти Израиля решили оказать помощь пострадавшей от разрушительного землетрясения Сирии после просьбы, поступившей в понедельник с российской стороны, утверждают источники израильской газеты Haaretz.
Как отмечают источники издания, израильская сторона "после российского запроса" согласилась предоставить Сирии срочную гуманитарную помощь, включая вещи первой необходимости для пострадавших сирийцев и медикаменты. Кроме того, Израиль, не будучи готовым отправить своих медиков в Сирию, рассматривает возможность оказания медицинской помощи сирийцам на территории Турции или может открыть погранпереход в районе Голанских высот, предоставив жителям соседнего государства доступ к израильским больницам на севере страны, пишет Haaretz.
Издание замечает, что это решение Израиля по Сирии - беспрецедентный шаг в отношениях двух враждующих государств, не имеющих дипломатических отношений. Обе страны фактически находятся в состоянии войны с 1948 года, когда была провозглашена независимость еврейского государства.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна после разрушительного землетрясения в регионе готова оказать помощь Турции, а также помочь пострадавшим жителям Сирии. Он при этом отметил, что помощь Турции будет оказана на основании соответствующего запроса турецкой стороны, источник запроса на оказание помощи Сирии он не уточнил.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км. По последним данным, почти 1 тыс. человек погибли, ранения получили более 5 тыс., разрушено свыше 100 жилых зданий, в том числе многоэтажные жилые строения. Сообщается о сотнях погибших на севере Сирии, в районе вблизи эпицентра подземного толчка. Как отмечают турецкие сейсмологи, это землетрясение может стать одним из самых разрушительных в регионе за последнее время.