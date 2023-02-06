Польша возмутилась медленной работой ЕС по новому пакету санкций против РФ

«Мы не понимаем, почему ЕС не представил проект в течение месяца. Эти санкции были в том числе анонсированы во время встречи коллегии комиссаров с украукраинским правительством и во время саммита ЕС-Украина в Киеве», — сказал он, указав, что Польша вместе с Литвой и Эстонией «выдвинула конкретные предложения» по усилению санкционного давления.