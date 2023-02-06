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16 минут назад

Польша возмутилась медленной работой ЕС по новому пакету санкций против России

Lenta.ru

Варшава возмущена слишком медленной работой Евросоюза (ЕС) по разработке очередного пакета антироссийских санкций, заявил постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садось. Его цитирует РИА Новости.

Польша возмутилась медленной работой ЕС по новому пакету санкций против РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы не понимаем, почему ЕС не представил проект в течение месяца. Эти санкции были в том числе анонсированы во время встречи коллегии комиссаров с украукраинским правительством и во время саммита ЕС-Украина в Киеве», — сказал он, указав, что Польша вместе с Литвой и Эстонией «выдвинула конкретные предложения» по усилению санкционного давления.

«На прошлой неделе было назначено несколько встреч постоянных представителей, которые были отменены в последнюю минуту. Мы теряем очень ценное время», — добавил дипломат.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что очередной пакет антироссийских санкций, которые готовит Евросоюз, подразумевает ограничения на 10 миллиардов евро. По ее словам, десятый пакет санкций, в частности, включает новые ограничения на поставку в Россию технологий, которые Москва может использовать в военных целях.

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