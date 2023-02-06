Сирия согласилась принять помощь РФ в ликвидации последствий землетрясения

Пресс-служба Кремля сообщила, что после телефонных переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и его коллегой из Сирии Башаром Асадом, последний согласился принять помощь России в ликвидации последствий землетрясения. Об этом сообщает ТАСС.
В пресс-службе добавили, что президент России выразил свои соболезнования, а также предложил помощь в ликвидации результатов катастрофы. Асад, в свою очередь, принял предложение, поэтому спасатели МЧС России готовятся к вылету в Сирию «в ближайшие часы».
В ночь на 6 февраля в Турции, Сирии и Ливане произошло крупное землетрясение. Согласно словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в результате катастрофы на территории Турции погибло 912 человек, ещё 5385 получили ранения. На территории Сирии число жертв достигло 326 человек, более 1 тысячи жителей получили ранения.