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19 минут назад

Сирия согласилась принять помощь РФ в ликвидации последствий землетрясения

Елена Прошина

Пресс-служба Кремля сообщила, что после телефонных переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и его коллегой из Сирии Башаром Асадом, последний согласился принять помощь России в ликвидации последствий землетрясения. Об этом сообщает ТАСС.

Сирия согласилась принять помощь РФ в ликвидации последствий землетрясения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В пресс-службе добавили, что президент России выразил свои соболезнования, а также предложил помощь в ликвидации результатов катастрофы. Асад, в свою очередь, принял предложение, поэтому спасатели МЧС России готовятся к вылету в Сирию «в ближайшие часы».

В ночь на 6 февраля в Турции, Сирии и Ливане произошло крупное землетрясение. Согласно словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в результате катастрофы на территории Турции погибло 912 человек, ещё 5385 получили ранения. На территории Сирии число жертв достигло 326 человек, более 1 тысячи жителей получили ранения.

В мире,Башар Асад,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,МЧС России,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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