Сирия согласилась принять помощь РФ в ликвидации последствий землетрясения

Пресс-служба Кремля сообщила, что после телефонных переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и его коллегой из Сирии Башаром Асадом, последний согласился принять помощь России в ликвидации последствий землетрясения. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе добавили, что президент России выразил свои соболезнования, а также предложил помощь в ликвидации результатов катастрофы. Асад, в свою очередь, принял предложение, поэтому спасатели МЧС России готовятся к вылету в Сирию «в ближайшие часы».