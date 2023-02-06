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42 минуты назад

Зеленский не выступит с обращением на фестивале в Сан-Ремо

Елена Прошина

Директор развлекательных программ телерадиокорпорации Rai Стефано Колетта заявил, что на итальянском музыкальном фестивале в Сан-Ремо не будет видеообращения президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости».

Зеленский не выступит с обращением на фестивале в Сан-Ремо
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Колетта уточнил, что вместо выступления по видеосвязи Зеленский пришлёт текст своего обращения, который зачитает ведущий.

«Он пришлет не видео, а текст», – сказал Колетта.

Он также добавил, что содержание письменного обращения пока остаётся неизвестным для организаторов фестиваля, а инициатива заменить видеоформат на текст, по словам посольства Украины в Италии, поступила от самого Зеленского.

В ответ на такое решение, ведущий фестиваля отметил, что «все имеют право высказывать свое мнение», а фестиваль Сан-Ремо известен тем, что «исторически поднимает полемику».

Напомним, что изначально организаторы фестиваля хотели показать видеообращение Зеленского в последний день конкурса. Однако такое решение подверглось определённой критике со стороны общественности – недовольные даже создали петицию за отмену видеообращения Зеленского, под которой собрали около 95 тысяч подписей.

Ранее Зеленский ввёл санкции против 200 компаний из России, включая «Росатом».

В мире,Владимир Зеленский,Росатом,
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