Зеленский не выступит с обращением на фестивале в Сан-Ремо

Директор развлекательных программ телерадиокорпорации Rai Стефано Колетта заявил, что на итальянском музыкальном фестивале в Сан-Ремо не будет видеообращения президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости».

Колетта уточнил, что вместо выступления по видеосвязи Зеленский пришлёт текст своего обращения, который зачитает ведущий.

«Он пришлет не видео, а текст», – сказал Колетта.

Он также добавил, что содержание письменного обращения пока остаётся неизвестным для организаторов фестиваля, а инициатива заменить видеоформат на текст, по словам посольства Украины в Италии, поступила от самого Зеленского.

В ответ на такое решение, ведущий фестиваля отметил, что «все имеют право высказывать свое мнение», а фестиваль Сан-Ремо известен тем, что «исторически поднимает полемику».

Напомним, что изначально организаторы фестиваля хотели показать видеообращение Зеленского в последний день конкурса. Однако такое решение подверглось определённой критике со стороны общественности – недовольные даже создали петицию за отмену видеообращения Зеленского, под которой собрали около 95 тысяч подписей.