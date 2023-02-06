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59 минут назад

В Азербайджане прокомментировали нападение на посольство в Иране

Lenta.ru

Нападение на посольство Азербайджана в Иране было заранее спланировано. С таким предположением во время брифинга выступил начальник пресс-службы азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде, передает РИА Новости.

В Азербайджане прокомментировали нападение на посольство в Иране
Фото: ТАССТАСС

По его словам, несмотря на то, что нападение продолжалось 40 минут, иранская полиция «не предприняла никаких оперативных мер по его предотвращению».

«Сотрудник иранской полиции, который стоял на входе, не только не вмешался в инцидент, но и покинул территорию. Во время теракта в посольстве Азербайджана иранская полицейская машина подъехала к зданию диппредставительства, но затем отъехала», — указал Гаджизаде.

Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране произошло 27 января. Неизвестный мужчина, вооруженный автоматом Калашникова, ворвался на пост охраны диппредставительства, после чего открыл огонь. В результате инцидента погиб один охранник, еще один получил ранения. Нападавший был задержан.

Позднее стало известно, что посольство полностью приостановило свою деятельность, все его сотрудники были эвакуированы, а Баку потребовал от Тегерана прозрачного расследования случившегося.

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