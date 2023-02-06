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23 минуты назад

В Китае раскрыли выгоду США от украинского кризиса

Лера Букина

Решение властей США передать Киеву российские активы можно воспринимать как политический трюк. Об этом заявили аналитики в материале для китайского издания Global Times.

В Китае раскрыли выгоду США от украинского кризиса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Они рассказали, какую выгоду извлекает для себя американская сторона от украинского кризиса. В публикации отмечается, что Киев после получения российских активов будет покупать оружие у Штатов. Так, страна будет «кормить американский военно-промышленный комплекс», говорится в статье.

По словам экспертов, Вашингтон стремится получить прибыль от украинского кризиса и вместе с тем ослабить Россию.

Специалисты негативно оценивают передачу Вашингтоном средств россиян Украине. Они не считают данный шаг законным.

По их мнению, многие государства прибегнут к дедолларизации после того, как США потеряют к себе доверие.

Ранее директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова заявила, что объем активов российских инвесторов,

заблокированных в иностранной инфраструктуре, составил по состоянию на 30 ноября 5,7 триллиона рублей.

Страны Европы в ответ на спецоперации РФ на Украине решили заморозить резервы Банка России, а также попавших под санкции банков бизнесменов.

В мире,Ольга Шишлянникова,Банк России,
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