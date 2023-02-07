Крах экономики и разочарование британцев: как меняется ситуация с Brexit

Третья годовщина Brexit - выхода Британии из ЕС - ознаменовалась всплеском дискуссий об этом решении, пишет The Guardian. Празднование годовщины Brexit совпало с предупреждением Международного валютного фонда, что Британия станет единственной крупной промышленно развитой страной, экономика которой в 2023 году сократится.

Фото: Zuma/TACC Zuma/TACC

Ожидается, что показатели Британии будут хуже, чем у попавшей под беспрецедентные санкции России.

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В утренней программе на BBC Radio 5 Live владелец питомника, овцевод, руководитель транспортной компании и представитель компании, производящей корма для домашних животных, рассказали о сложностях трансграничной торговли.

«На самом деле я голосовала за Brexit, и у меня есть на это свои причины - я хочу, чтобы Великобритания управлялась своими собственными законами. Нам сказали, что у нас будет намного больше денег. Мы купились на это, но это оказалось совершенно не так», - рассказала одна из позвонивших на радио британок.

Опросы общественного мнения показывают, что примерно каждый пятый избиратель, голосовавший за Brexit, передумал. За последние несколько месяцев доля избирателей, желающих воссоединиться с ЕС, выросла примерно до 58 процентов.

Директор Института финансовых исследований Пол Джонсон рассказал, что другие страны не пострадали от нехватки рабочей силы в такой степени, как Великобритания. По его данным, в Британии на полмиллиона меньше рабочих, чем до пандемии, из-за отсутствия иммигрантов из ЕС и раннего ухода людей на пенсию.

Исследование, проведенное Центром европейских реформ (CER) в декабре, показало, что британская экономика на 5,5 процента меньше, чем была бы, если бы страна осталась в ЕС, торговля - на семь процентов ниже, а инвестиции - на 11 процентов меньше.

Мишель Барнье, бывший переговорщик ЕС по Brexit, рассказал, что до сих пор не понимает, чего именно хотели добиться британцы.

Он подчеркнул, что для британских национальных интересов нет никакой ценности в том, чтобы страна находилась вне единого рынка и таможенного союза с ЕС.

«На протяжении всего этого процесса я каждый день просил британских лидеров - от всех партий, профсоюзов или бизнес-сообщества - предоставить мне доказательства добавленной стоимости Brexit. Никто не был в состоянии это сделать», - сказал Барнье.