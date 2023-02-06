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42 минуты назад

Бывший советник Пентагона спрогнозировал распад НАТО

Мария Иванова

Бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор считает, что НАТО распадется, если в ближайшее время не начнутся переговоры России и Украины. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Redacted.

Бывший советник Пентагона спрогнозировал распад НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Макгрегор подчеркнул, что НАТО была создана в качестве оборонительного альянса, не предназначенного для нападения на кого-либо. Однако с 90-х годов его пытаются использовать «для атаки».

Как отметил Макгрегор, «глупые люди» в США говорят, что НАТО «останется не при делах», если не будет действовать за пределами Европы, но он и другие военные считают, что альянсу стоит «выйти из бизнеса», так как для его существования больше нет причин.

По мнению экс-советника Пентагона, альянс развалится, если надавить на него еще сильнее.

С Макрегором согласился ведущий Redacted Клейтон Моррис.

«НАТО сходит с ума прямо сейчас из-за России и Китая. В НАТО признают, что их сила утекает сквозь пальцы», - подчеркнул он.

The New York Times ранее рассказала, что потенциальный конфликт Турции и Греции может привести к расколу НАТО и всего Запада. В 2023 году состоятся выборы президента Турции и, по версии NYT, по мере приближения к ним глава страны Реджеп Тайип Эрдоган стремится «поддать жару».

К примеру, Эрдоган предположил, что турецкие войска «могут внезапно прибыть в Грецию однажды ночью». NYT отмечает, что новый кризис усложнит положение Европы, стремящейся сохранить единство в противостоянии России.

В мире,Дуглас Макгрегор,Реджеп Эрдоган,НАТО,Пентагон,
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