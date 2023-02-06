Еще один турецкий аэропорт прекратил работу из-за землетрясения

В аэропорту Адана на юго-востоке Турции решили приостановить работу из-за разрушительных землетрясений, передает турецкое новостное агентство DHA.
Сообщается, что аэропорт был закрыт до принятия нового решения. Закрытию аэропорта предшествовали два последовательных землетрясения магнитудой 7,7 утром и 7,5 днем. В Турции, по последним данным, в результате катастрофы погибли свыше 900 человек. Большие жертвы и разрушения землетрясение также вызвало в Ираке и Сирии, толчки также ощущались в Ливане.
Ранее турецкий аэропорт Хатай в городе Антакья на берегу Средиземного моря из-за разрушения взлетно-посадочной полосы вышел из строя. Некоторые аэропорты региона работают только для обслуживания летных средств со спасателями и родственниками пострадавших.