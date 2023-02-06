Экс-советник Пентагона: НАТО ждет распад, если не начать переговоры по Украине

Бывший советник Пентагона , полковник Дуглас Макгрегор заявил в интервью каналу Redacted News, что НАТО ждет распад, если в ближайшее время не начать переговоры по Украине .

По словам Макгрегора, НАТО создавался как оборонительный альянс, в его функции не входит нападение на кого-либо. В качестве примера он обратил внимание на позицию страны-члена Турции с НАТО. Турция пытается балансировать между Украиной и Россией, но в то же время блокирует принятие в альянс Швеции и Финляндии.