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1 час назад

Экс-советник Пентагона заявил, что НАТО ждет распад, если не начать переговоры по Украине

Газета.Ru

Бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор заявил в интервью каналу Redacted News, что НАТО ждет распад, если в ближайшее время не начать переговоры по Украине.

Экс-советник Пентагона: НАТО ждет распад, если не начать переговоры по Украине
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

По словам Макгрегора, НАТО создавался как оборонительный альянс, в его функции не входит нападение на кого-либо. В качестве примера он обратил внимание на позицию страны-члена Турции с НАТО. Турция пытается балансировать между Украиной и Россией, но в то же время блокирует принятие в альянс Швеции и Финляндии.

«Если мы не начнем быстрые переговоры, это уничтожит НАТО», — отметил Макгрегор.

В мире,Дуглас Макгрегор,НАТО,Пентагон,
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