СБУ заочно предъявила обвинения главе РЖД

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение генеральному директору «Российских железных дорог» (РЖД) Олегу Белозерову. Об этом сообщает ТАСС.
Спецслужба считает главу российской компании виновным в нарушении ч 2 ст. 437 УК Украины («Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны»). Наказание по статье предполагает лишение свободы вплоть до пожизненного с конфискацией имущества.
По данным СБУ, Белозеров якобы организовал доставку железнодорожным транспортом российской бронетехники и личного состава в направлении государственной границы Украины.
В спецслужбе добавили, что в отношении 185 российских компаний, которые поставляли вагоны, наложены санкции Совбеза Украины.
Напомним, что ранее Генпрокуратура Украины заочно предъявила российскому военкору, основателю Telegram-проекта WarGonzo Семену Пегову обвинение в создании «пропагандистских материалов на военную тематику». После этого председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту незаконного решения украинского ведомства.