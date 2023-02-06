СБУ заочно предъявила обвинения главе РЖД

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Спецслужба считает главу российской компании виновным в нарушении ч 2 ст. 437 УК Украины («Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны»). Наказание по статье предполагает лишение свободы вплоть до пожизненного с конфискацией имущества.

По данным СБУ, Белозеров якобы организовал доставку железнодорожным транспортом российской бронетехники и личного состава в направлении государственной границы Украины.

В спецслужбе добавили, что в отношении 185 российских компаний, которые поставляли вагоны, наложены санкции Совбеза Украины.