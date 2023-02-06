В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
34 минуты назад

СБУ заочно предъявила обвинения главе РЖД

Никита Бородкин

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение генеральному директору «Российских железных дорог» (РЖД) Олегу Белозерову. Об этом сообщает ТАСС.

СБУ заочно предъявила обвинения главе РЖД
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спецслужба считает главу российской компании виновным в нарушении ч 2 ст. 437 УК Украины («Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны»). Наказание по статье предполагает лишение свободы вплоть до пожизненного с конфискацией имущества.

По данным СБУ, Белозеров якобы организовал доставку железнодорожным транспортом российской бронетехники и личного состава в направлении государственной границы Украины.

В спецслужбе добавили, что в отношении 185 российских компаний, которые поставляли вагоны, наложены санкции Совбеза Украины.

Напомним, что ранее Генпрокуратура Украины заочно предъявила российскому военкору, основателю Telegram-проекта WarGonzo Семену Пегову обвинение в создании «пропагандистских материалов на военную тематику». После этого председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту незаконного решения украинского ведомства.

В мире,Семен Пегов,Олег Белозеров,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,РЖД,СБУ,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители