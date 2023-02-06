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46 минут назад

«Мы этого не допустим»: Подоляк о временных перемириях

Лера Букина

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что о временных перемириях не может быть и речи. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

В Киеве выступили против временного перемирия с Россией
Фото: ТАССТАСС

Подоляк подчеркнул, что любого рода уступки являются капитуляцией.

«Мы этого не допустим ни при каких обстоятельствах», — добавил он.

Кроме того, по словам советника главы Офиса президента, временное перемирие приведет к новому этапу войны на Украине.

В начале января патриарх Кирилл выступил за установление рождественского перемирия в зоне проведения специальной военной операции на Украине и в Донбассе. Он сообщил о необходимости сторонам прекратить огонь с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Ранее бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что перед тем, как российско-украинские переговоры в мае 2022 года были прерваны, сторонам удалось подготовить 17 черновиков мирного соглашения.

В мире,Михаил Подоляк,
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