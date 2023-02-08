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25 минут назад

Великобритания анонсировала новые санкции в отношении России

Lenta.ruиещё 1

В канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщили, что правительство страны намерено объявить в среду, 8 февраля, о новом пакете санкций в отношении России. Об этом сообщает ТАСС.

Великобритания анонсировала новые санкции в отношении России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уточняется, что под ограничения подпадут компании, которые, по мнению британской стороны, получают прибыль за счет поддержки военных действий на Украине, а также лица, якобы входящие в окружение российского президента.

Кроме того, в Британии анонсировали начало подготовки украинских пилотов истребителей и морских пехотинцев. Также страна собирается ускорить поставки военного оборудования.

В декабре 2022 года Великобритания ввела санкции против российских военачальников. Всего под ограничительные меры попали 12 представителей старшего командного состава Вооруженных сил России, которые, как утверждается, были задействованы «в нанесении ударов по украинским городам».

В мире,Санкции,
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