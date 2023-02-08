Великобритания анонсировала новые санкции в отношении России

В канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщили, что правительство страны намерено объявить в среду, 8 февраля, о новом пакете санкций в отношении России. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что под ограничения подпадут компании, которые, по мнению британской стороны, получают прибыль за счет поддержки военных действий на Украине, а также лица, якобы входящие в окружение российского президента.

Кроме того, в Британии анонсировали начало подготовки украинских пилотов истребителей и морских пехотинцев. Также страна собирается ускорить поставки военного оборудования.