Премьер Польши допустил начало третьей мировой войны

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью изданию Mundo заявил, что не исключает, что из-за украинского кризиса может начаться третья мировая война. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что конфликт на Украине может завершиться только после того, как оттуда выйдут российские войска. При этом, это должно произойти или в добровольной, или в принудительной форме.

Отвечая на вопрос корреспондента, подразумевает ли он под «принудительной формой» третью мировую войну, политик подчеркнул: «Мы учитываем все сценарии». Также премьер в разговоре сравнил РФ с «бумажным тигром». По его словам, Россия это и бумажный, но все-таки тигр, «одними танками ее не победить».

Напомним, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в случае, если ситуация на Украине дойдет до третьей мировой, то поставки вооружения и бронетехники ее не смогут предотвратить. При этом он подчеркнул, что в этом случае применяться уже будут не танки, а другое оружие.