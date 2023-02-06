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54 минуты назад

Моравецкий допустил третью мировую войну из-за конфликта на Украине

Елена Прошина

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью изданию Mundo заявил, что не исключает, что из-за украинского кризиса может начаться третья мировая война. Об этом пишет РИА Новости.

Премьер Польши допустил начало третьей мировой войны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он отметил, что конфликт на Украине может завершиться только после того, как оттуда выйдут российские войска. При этом, это должно произойти или в добровольной, или в принудительной форме.

Отвечая на вопрос корреспондента, подразумевает ли он под «принудительной формой» третью мировую войну, политик подчеркнул: «Мы учитываем все сценарии». Также премьер в разговоре сравнил РФ с «бумажным тигром». По его словам, Россия это и бумажный, но все-таки тигр, «одними танками ее не победить».

Названы условия начала третьей мировой войны

Напомним, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в случае, если ситуация на Украине дойдет до третьей мировой, то поставки вооружения и бронетехники ее не смогут предотвратить. При этом он подчеркнул, что в этом случае применяться уже будут не танки, а другое оружие.

Разновидностью третьей мировой войны ситуацию на Украине ранее назвал глава Сербии Александр Вучич. Он заметил, что Сербия осталась без союзников благодаря своему «взвешенному» нейтральному статусу.

В мире,Матеуш Моравецкий,Александр Вучич,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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