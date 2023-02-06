На Украине уличили офис президента в попытке «замылить» скандал в Минобороны

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский уличил офис президента Украины в попытке отвести внимание от коррупционного скандала в Министерстве обороны с помощью кадровых перестановок. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что что действующий министр обороны Украины Алексей Резников вскоре может занять пост главы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Его место в Минобороны должен занять начальник Главного управления разведки (ГУР) ведомства Кирилл Буданов. Позже Резников отказался от перехода в другое министерство, заявив, что у него нет необходимой экспертизы.
Дубинский обвинил власти в попытке «замылить» коррупционный скандал в ведомстве с помощью назначения Резникова на новый пост.
«Покрывавшего коррупцию министра не увольняют, а переводят в другое министерство, но он вдруг отказывается, потому что "не специалист в промышленности". А в армии он был специалистом? Конечно же, нет. Просто отставка за воровство это одно, а вот уход в связи с ротацией, по мнению сценаристов, это другое», — заявил он.