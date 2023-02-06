На Украине уличили офис президента в попытке «замылить» скандал в Минобороны

«Покрывавшего коррупцию министра не увольняют, а переводят в другое министерство, но он вдруг отказывается, потому что "не специалист в промышленности". А в армии он был специалистом? Конечно же, нет. Просто отставка за воровство это одно, а вот уход в связи с ротацией, по мнению сценаристов, это другое», — заявил он.