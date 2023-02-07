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14 минут назад

Зеленский подписал указ об оказании Украиной гуманитарной помощи Турции

Газета.Ruиещё 3

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об оказании Украиной гуманитарной помощи Турции в связи с разрушительным землетрясением. Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте украинского президента.

Зеленский подписал указ об оказании Украиной гуманитарной помощи Турции
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что обеспечить оказание гуманитарной помощи Турции должен кабинет министров Украины.

«В целях содействия преодолению последствий чрезвычайной ситуации, которая сложилась Турецкой Республике в результате землетрясения, в соответствии со статьей 10 Закона Украины «О гуманитарной помощи» постановляю предоставить гуманитарную помощь Турции», — говорится в документе.

Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что это землетрясение стало самым сильным с 1939 года.

Ранее сообщалось, что общее число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило пять тыс. человек. В Турции к настоящему моменту число жертв составило 3419 человек. На территории контролируемых оппозицией регионов Сирии уже известно о более чем 790 погибших.

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