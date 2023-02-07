Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об оказании Украиной гуманитарной помощи Турции в связи с разрушительным землетрясением. Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте украинского президента.
Отмечается, что обеспечить оказание гуманитарной помощи Турции должен кабинет министров Украины.
«В целях содействия преодолению последствий чрезвычайной ситуации, которая сложилась Турецкой Республике в результате землетрясения, в соответствии со статьей 10 Закона Украины «О гуманитарной помощи» постановляю предоставить гуманитарную помощь Турции», — говорится в документе.
Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что это землетрясение стало самым сильным с 1939 года.
Ранее сообщалось, что общее число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило пять тыс. человек. В Турции к настоящему моменту число жертв составило 3419 человек. На территории контролируемых оппозицией регионов Сирии уже известно о более чем 790 погибших.