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1 час назад

Лукашенко поручил подготовить масштабное совещание с силовиками

Российская Газетаиещё 4

Сосредоточить внимание на задачах и недостатках силового блока, включая армию, поручил при подготовке предстоящего масштабного совещания Александр Лукашенко, принимая 6 февраля с докладом генерального прокурора Андрея Шведа.

Лукашенко поручил подготовить масштабное совещание с силовиками
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Именно под верховенством прокуратуры, передает БЕЛТА, предложил президент провести мероприятие во Дворце Независимости по итогам прошлого года. "Поговорим откровенно о задачах и недостатках. Самое главное - недостатки всего силового блока. В том числе, и армии", - подчеркнул глава государства.

В ходе встречи он сообщил также, что подписал в понедельник указ о создании комиссии для работы с гражданами, желающими вернуться на родину, назвав его "одним из важнейших вопросов".

Этот документ, уточнил Лукашенко, подготовлен группой специалистов с целью рассмотрения обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси по вопросам совершения ими правонарушений. "Если мы что-то в указе не предусмотрели, достаточно власти у генерального прокурора для того, чтобы задействовать весь государственный аппарат, госслужащих для того, чтобы решить эту проблему с теми беглыми" оппозиционерами, - уточнил задачу белорусский руководитель.

В свою очередь Андрей Швед, докладывая о криминогенной обстановке в РБ подчеркнул, что в республике на должном уровне обеспечивается общественная безопасность и защита граждан от преступных посягательств, информирует агентство. Визитной карточкой страны, по его словам, "всегда было спокойствие, мир на улицах. Это обеспечивалось и в прошлом году. В целом количество зарегистрированных преступлений осталось на уровне 2021 года".

В качестве положительной тенденции последнего времени глава надзорного органа отметил значительное уменьшение числа лиц, погибших от преступных посягательств. Вместе с тем, констатировал он, есть и такие тенденции, которые "требуют внимания в текущем году".

В мире,Андрей Швед,Александр Лукашенко,
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