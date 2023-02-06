В Минске судят политолога Костюгову по делу о заговоре с целью захвата власти

Минский городской суд в понедельник приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении политолога Валерии Костюговой, которую обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса Белоруссии, в том числе в заговоре с целью захвата власти. Об этом сообщила на своем сайте ликвидированная судом Белорусская ассоциация журналистов.

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По данным ассоциации, в рамках одного уголовного дела вместе с Костюговой судят белорусского эксперта в области госуправления Татьяну Кузину. Им предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 357 ("Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти"), ч. 3 ст. 361 ("Призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", и ч. 3 ст. 130 ("Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни"). Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы.