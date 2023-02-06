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5 минут назад

В Германии призвали Шольца изменить планы по Украине из-за слов Путина

Lenta.ru

Читатели немецкой газеты Die Welt призвали канцлера Германии Олафа Шольца изменить планы по Украине из-за слов президента Владимира Путина об ответе России на поставки западного оружия Украине. Соответствующие комментарии доступны в аккаунте газеты в Twitter.

В Германии призвали Шольца изменить планы по Украине из-за слов Путина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Если так пойдет и дальше, скоро начнется третья мировая война. Украина тащит нас всех в пропасть», — высказался пользователь @xnetworkx1.

«Любая страна, которая чувствует угрозу или загнана в угол, наносит ответный удар», — написал другой комментатор.

В мире,Олаф Шольц,Владимир Путин,
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