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1 час назад

В Италии объявили об опасности цунами из-за землетрясения в Турции

Никита Бородкин

В Италии объявили об опасности возникновения цунами на юге страны из-за сильного землетрясения в Турции. Как сообщает ТАСС, департамент гражданской защиты страны призвал граждан отдалиться от прибрежных зон и следовать указаниям местных властей.

Как заявили в Центре предупреждения цунами Национального института геофизики и вулканологии, волны могут достигнуть берегов южной области Калабрия, Апулии и Сицилии утром в понедельник, 6 января. По наблюдениям специалистов, высота волн пока не превышает 15 см.

Местные СМИ сообщают, что в Калабрии временно прекратили движение железнодорожного транспорта.

Напомним, что в ночь на 6 февраля землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш на юге страны. Подземные толчки ощущались в соседних регионах и сирийских провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус, а также в столице Ливана Бейруте.

Cамое сильное землетрясение за 20 лет. Последствия

По последним данным, в результате землетрясения в Турции погибли 76 человек, еще 450 пострадали. В Сирии жертвами стали 237, еще 639 получили травмы.

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