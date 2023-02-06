В Италии объявили об опасности возникновения цунами на юге страны из-за сильного землетрясения в Турции. Как сообщает ТАСС, департамент гражданской защиты страны призвал граждан отдалиться от прибрежных зон и следовать указаниям местных властей.

Как заявили в Центре предупреждения цунами Национального института геофизики и вулканологии, волны могут достигнуть берегов южной области Калабрия, Апулии и Сицилии утром в понедельник, 6 января. По наблюдениям специалистов, высота волн пока не превышает 15 см.

Местные СМИ сообщают, что в Калабрии временно прекратили движение железнодорожного транспорта.

Напомним, что в ночь на 6 февраля землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш на юге страны. Подземные толчки ощущались в соседних регионах и сирийских провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус, а также в столице Ливана Бейруте.