Стало известно о ситуации на российской базе Хмеймим после землетрясения

Землетрясение, которое привело к многочисленным разрушениям в Сирии , не повлияло на боеготовность российской военной авиационной базы Хмеймим и других военных объектов группировки войск. Об этом стало известно из заявления Министесрства обороны России в своем Telegram -канале.

6 февраля на территории Сирии и Турции произошло мощное землетрясение. В Сирии подземные толчки разрушили регионы, в которых проживает около четырех миллионов человек. По данным врачей, многие из них живут без доступа к медицинской помощи. По данным Минздрава страны, в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус погибли 237 человек, как минимум 639 человек получили ранения.