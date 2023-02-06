Bloomberg: при Трампе над США не заметили три китайских зонда

При президенте Дональде Трампе на территорию США трижды залетали китайские зонды, однако их предпочитали не замечать. Об этом Bloomberg рассказал высокопоставленный чиновник в администрации президента, пишет РБК.

«Эта информация была обнаружена после того, как ушла предыдущая администрация», — рассказал источник.

Сейчас американские власти считают, что обнаруженный зонд КНР является частью масштабной шпионской программы китайских властей, однако ранее такие шары уже появлялись над территорией США. Речь может идти о не менее трех подобных случаях.

Между тем, сам Трамп уже опроверг эти обвинения. По его мнению, Китай его слишком уважал, чтобы решиться на такие провокации, а дезинформация запущена, чтобы отвести подозрения от нынешней президентской администрации.