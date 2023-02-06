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17 минут назад

Пока вы спали: ЧП на судне с россиянами и внедрение ВСУ системы Delta

Елена Прошина

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Российская делегация ощутила толчки от землетрясения в Турции

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Подземные толчки после произошедшего в Турции землетрясения магнитудой 7,4 были ощутимы и в Багдаде, где находится делегация под руководством министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом пишет ТАСС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что толчки были необычными, заметив, что и «такое бывает в командировках».

«Ощущалось долгое колебание. Не толчок, а именно колебание, которое длилось пару минут. А затем уже в более легкой форме повторилось», - написала она в своем Telegram-канале.

Украинские военные внедрили систему Delta

Минобороны Украины заявило о введении в эксплуатацию информационной системы Delta, благодаря которой любой подключенный к ней пользователь сможет видеть район военных действий в режиме реального времени. Об этом со ссылкой на РБК-Украина пишет «Газета.ру».

В облачном сервисе платформы, который расположен за пределами Украины, размещаются данные со спутников связи, БПЛА, аэроразведки, стационарных камер, а также радаров и чатов. Система позволяет подключаться к ней с любого устройства.

Грузовое судно с российским экипажем загорелось у берегов Вьетнама

Находящееся недалеко от порта Вунгтау грузовое судно с российским экипажем сообщило властям Вьетнама о бушующем на борту пожаре. Об этом пишет специализированный новостной портал «Морской бюллетень».

По информации издания, корабль AH SHIN под флагом Панамы перевозил 4530 автомобилей из Кореи.

«Анализ треков показывает, что пожар начался около полудня 3 февраля, в результате чего корабль изменил курс и направился к ближайшему порту (…) По состоянию на сегодняшнее утро, AH SHIN все еще дрейфует у Вунгтау, пожар пока не взят под контроль», - отмечается в статье.

При этом российский экипаж остается на борту, данных о пострадавших нет.

Атомная подлодка «Дмитрий Донской» выведена из боевого состава ВМФ России

Тяжелый атомный подводный ракетный крейсер «Дмитрий Донской» выведен из боевого состава Военно-морского флота России и будет ждать утилизации на военно-морской базе в Северодвинске. Об этом со ссылкой на главу общероссийского Движения поддержки флота Владимира Мальцева сообщает ТАСС.

Мальцев подчеркнул, что название «Дмитрий Донской» будет передано новому судну проекта «Борей-А», который строится на заводе «Севмаш».

WP: в Пентагоне заявили о нескольких вторжениях аэростатов КНР в воздушное пространство США

Пентагон утверждает, что китайские аэростаты, один из которых был сбит над территорией США 4 февраля, и ранее несколько раз входили в американское воздушное пространство. Об этом пишет газета The Washington Post.

Министерство обороны сообщило конгрессменам, что китайские аэростаты были замечены ранее около Техаса, Флориды и Гавайев. При этом член комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса Майкл Уолтц подчеркнул, что, по данным военного ведомства, некоторые из случаев были во время правления экс-президента США Дональда Трампа.

В мире,Дмитрий Донской,Владимир Мальцев,Мария Захарова,Дональд Трамп,Сергей Лавров,МИД России,Севмаш,Пентагон,
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