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51 минуту назад

WSJ: количество мигрантов из России в США через Мексику резко выросло в последние месяцы

Газета.Ru

Количество мигрантов из России, въезжающих в США через границу с Мексикой в поисках политического убежища, резко увеличилось в период с октября по декабрь 2022 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Количество мигрантов из России в США через Мексику резко выросло
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, в указанный период мексикано-американскую границе пересекли 12,5 тыс. граждан России, большинство из них попросили о предоставлении убежища. За аналогичный период 2021 года через те же пункты въезда в США попали только около 5 тыс. россиян.

При этом американские власти не меняли правила въезда для российских граждан, но правительство предоставило возможность заранее записаться на прибытие к границе для въезда в Соединенные Штаты, то есть, у мигрантов появилась возможность избежать запретов на пересечение границы, связанные с коронавирусом. По словам адвокатов, беседовавших с WSJ, многие россияне воспользовались этим шансом и рассказали о нем другим.

Ранее сообщалось, что двое жителей Чукотки после объявления частичной мобилизации в России переплыли на лодке Берингов пролив и добрались до Аляски.

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