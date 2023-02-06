США не заметили три китайских аэростата

Китайские разведывательные аэростаты как минимум трижды входили в воздушное пространство США при президенте Трампе, пишет Bloomberg со ссылкой ни источник.

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- Как минимум трижды китайские воздушные шары летали над Соединенными Штатами, но известно это стало лишь с приходом в Белый дом Джо Байдена, - рассказал собеседник агентства.

Экс-президент США Дональд Трамп опроверг это заявление. "Этого никогда не было", - заявил он.

Ранее сенатор от Флориды Марко Рубио рассказал журналистам, чем нынешний полет аэростата КНР отличается от предыдущих: "Аппарат пролетел над целым рядом штатов". Китайский летательный аппарат обнаружили над США 2 февраля. Это разведывательный аэростат, уточнил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Воздушный шар пролетел на недосягаемой для американской ПВО высоте над стартовыми позициями баллистических ракет в Монтане и Северной Дакоте, приблизился к аэродрому Уайтмен в Миссури, где базируются стратегические бомбардировщики B-2 Spirit. 4 февраля, когда аэростат снизился до высоты менее 20 км, он был сбит ракетой истребителя F-22. Фрагменты шара упали в Атлантику.