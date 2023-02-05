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59 минут назад

Эрдоган заявил о "беспокойстве некоторых" зерновой сделкой с Путиным

ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договоренности с российским лидером Владимиром Путиным по экспорту зерна "беспокоят некоторых", но этот процесс продолжится все равно. Об этом он сказал в воскресенье во время общения с молодежью в городе Айдын. Трансляцию вел телеканал ТРТ.

Эрдоган заявил о "беспокойстве некоторых" зерновой сделкой с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы занимаемся доставкой черноморского зерна по миру. Путин предложил отправлять зерно, чтобы мы его перерабатывали в муку и отправляли в бедные страны, в Африку. Мы согласились и начали работу. Это беспокоит некоторых, ну и пусть. Мы сделаем то, что правильно", - сказал Эрдоган.

По мнению турецкого лидера, сейчас в мировой политике "никто не ведет прямые и честные переговоры с Путиным".

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"Но я сам веду их с господином Путиным. И с [президентом Украины Владимиром] Зеленским тоже", - отметил он.

Соглашения об экспорте продовольствия с Украины заключили 22 июля в Стамбуле на 120 дней. Одна из договоренностей первоначально действовала до 19 ноября и регламентировала порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного. Договоренности были продлены 17 ноября на очередные 120 дней. В МИД РФ пояснили, что продление сделки произошло автоматически ввиду отсутствия возражений участвующих в ней сторон (Россия, Турция, Украина и ООН).

В мире,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,МИД России,ООН,
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