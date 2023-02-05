Эрдоган заявил о "беспокойстве некоторых" зерновой сделкой с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договоренности с российским лидером Владимиром Путиным по экспорту зерна "беспокоят некоторых", но этот процесс продолжится все равно. Об этом он сказал в воскресенье во время общения с молодежью в городе Айдын. Трансляцию вел телеканал ТРТ.

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"Мы занимаемся доставкой черноморского зерна по миру. Путин предложил отправлять зерно, чтобы мы его перерабатывали в муку и отправляли в бедные страны, в Африку. Мы согласились и начали работу. Это беспокоит некоторых, ну и пусть. Мы сделаем то, что правильно", - сказал Эрдоган.

По мнению турецкого лидера, сейчас в мировой политике "никто не ведет прямые и честные переговоры с Путиным".

"Но я сам веду их с господином Путиным. И с [президентом Украины Владимиром] Зеленским тоже", - отметил он.