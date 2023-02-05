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7 минут назад

Главу МИД Германии попросили не шутить о Шольце и не говорить лишнего

Lenta.ruиещё 3

Глава МИД Германии Анналена Бербок призналась, что ее попросили не шутить о канцлере ФРГ Олафе Шольце и не говорить лишнего. Ее слова приводятся в пресс-релизе на сайте ведомства.

Главу МИД Германии попросили не шутить о Шольце
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Министр 4 февраля была награждена орденом «Против зверской серьезности» от Ассоциации карнавалов немецкого города Ахен, его ежегодно вручают известным политикам за близость к народу и чувство юмора.

«Меня предупредили: Анналена, после этой недели, пожалуйста, никаких шуток о федеральном канцлере. И самое главное: пожалуйста, не говори лишнего», — пояснила Бербок на церемонии награждения.

Глава МИД добавила, что не говорить лишнего можно только в том случае, если не говорить вообще ничего, указав, что у других это получается лучше, чем у нее.

Бербок также рассказала, что планировала появиться на церемонии в костюме леопарда, намекая на танк Leopard 2, о поставках которого на Украину велись активные дискуссии.

Министр отметила, что позднее передумала, поскольку опасалась, что ведомство Шольца после выбора подобного наряда на несколько недель не даст ей разрешения на поездки.

Ранее канцлер Германии прокомментировал громкие высказывания и поступки министров страны. Он не ожидает, что кто-то еще из его кабмина «откроет ящик Пандоры».

В мире,Анналена Бербок,Олаф Шольц,
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