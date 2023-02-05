Главу МИД Германии попросили не шутить о Шольце

Глава МИД Германии Анналена Бербок призналась, что ее попросили не шутить о канцлере ФРГ Олафе Шольце и не говорить лишнего. Ее слова приводятся в пресс-релизе на сайте ведомства.

Министр 4 февраля была награждена орденом «Против зверской серьезности» от Ассоциации карнавалов немецкого города Ахен, его ежегодно вручают известным политикам за близость к народу и чувство юмора.

«Меня предупредили: Анналена, после этой недели, пожалуйста, никаких шуток о федеральном канцлере. И самое главное: пожалуйста, не говори лишнего», — пояснила Бербок на церемонии награждения.

Глава МИД добавила, что не говорить лишнего можно только в том случае, если не говорить вообще ничего, указав, что у других это получается лучше, чем у нее.

Бербок также рассказала, что планировала появиться на церемонии в костюме леопарда, намекая на танк Leopard 2, о поставках которого на Украину велись активные дискуссии.

Министр отметила, что позднее передумала, поскольку опасалась, что ведомство Шольца после выбора подобного наряда на несколько недель не даст ей разрешения на поездки.