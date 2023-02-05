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26 минут назад

Зеленский ввел санкции против 200 компаний, включая "Росатом"

Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале заявил о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против атомной отрасли России, которые затронут 200 компаний, в том числе "Росатом".

Зеленский объявил о введении санкций против атомной отрасли России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против атомной отрасли России. И это не последнее решение относительно этой отрасли", - сказал он на опубликованном видео.

Соответствующий указ Зеленского размещен на сайте офиса главы государства. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что проект десятого пакета санкций Евросоюза против России не достаточно сильный. Кулеба сообщил, что тема санкций будет одной из ключевой на саммите Украина-ЕС.

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В настоящее время Киев работает со всеми государствами — членами ЕС, чтобы "десятый санкционный пакет включал и ядерные санкции, и ракетные санкции, и пропагандистские санкции". На усиление санкционного пакета против РФ еще есть время, заявил министр.

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