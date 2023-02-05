Во Франции раскритиковал хохочущих Зеленского и фон дер Ляйен на фото в Киеве

Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, смеющихся на совместной фотографии в Киеве. Пост со своей реакцией он опубликовал в Twitter (заблокирован в РФ).

"Это было вчера в Киеве: Урсула, ее европейские комиссары и Зеленский пьяны от смеха! Прискорбно!", - написал Филиппо.

Политик добавил, что "олигархи всегда смотрели на войны, смеясь и считая свои миллионы".