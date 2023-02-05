В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
47 минут назад

Политик Филиппо раскритиковал хохочущих Зеленского и фон дер Ляйен на фото в Киеве

Российская Газета

Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, смеющихся на совместной фотографии в Киеве. Пост со своей реакцией он опубликовал в Twitter (заблокирован в РФ).

Во Франции раскритиковал хохочущих Зеленского и фон дер Ляйен на фото в Киеве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Это было вчера в Киеве: Урсула, ее европейские комиссары и Зеленский пьяны от смеха! Прискорбно!", - написал Филиппо.

Политик добавил, что "олигархи всегда смотрели на войны, смеясь и считая свои миллионы".

Трасс назвала причины ухода с поста премьер-министра Британии

Глава ЕК в сопровождении еврокомиссаров нанесла визит в столицу Украины 2 февраля. Она заявила, что поездка призвана продемонстрировать поддержку Евросоюзом Украины и назвала это приоритетом. Многие пользователи Twitter осудили это высказывание.

В мире,Филиппо Флориан,Владимир Зеленский,Еврокомиссия,ЕС,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители