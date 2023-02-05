В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
5 минут назад

В США раскрыли тайные слова Залужного о потерях ВСУ

Lenta.ruиещё 1

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что во время визита в США главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) тайно сообщил представителям ведомства о потерях Киева с момента начала конфликта в стране. Об этом Макгрегор рассказал на своем YouTube-канале.

В США раскрыли тайные слова Залужного о потерях ВСУ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Макгрегор раскрыл подробности о визите Залужного и заявил, что он встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином и с генералом Милли — председателем Объединенного комитета начальников штабов. Информаторы сообщили, что главком ВСУ рассказал американским военным о потере потере 257 тысяч человек.

Возможность США противостоять Китаю на Тайване оценили

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об успешном продвижении российской армии на востоке. Позже министр обороны страны Алексей Резников сообщил о тяжелой ситуации для ВСУ на восточном направлении.

В мире,Ллойд Остин,Дуглас Макгрегор,Алексей Резников,Владимир Зеленский,Объединенный комитет начальников штабов армии США,Пентагон,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители