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35 минут назад

"Русская весна": В Киеве прогремел взрыв и начался пожар на критическом объекте

Российская Газета

В Киеве прогремел взрыв и начался пожар на критическом объекте. Об этом сообщает Telegram-канал издания "Русская весна" со ссылкой на местные ресурсы.

В Киеве прогремел взрыв и начался пожар на критическом объекте
Фото: соцсетисоцсети

"В одном из микрорайонов Киева раздался глухой взрыв, затем появилось зарево от пожара, после начались перепады напряжения и исчезновения света на 8-10 минут", - говорится в сообщении.

По предварительной версии, причиной стала авария на электрической станции, перегруженной после ракетных ударов.

В Израиле прозвучали сирены воздушной тревоги на границе с сектором Газа

Накануне в селе Усатово под Одессой также загорелась электроподстанция. В результате город оказался полностью обесточен.

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