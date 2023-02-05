В Киеве прогремел взрыв и начался пожар на критическом объекте. Об этом сообщает Telegram-канал издания "Русская весна" со ссылкой на местные ресурсы.
"В одном из микрорайонов Киева раздался глухой взрыв, затем появилось зарево от пожара, после начались перепады напряжения и исчезновения света на 8-10 минут", - говорится в сообщении.
По предварительной версии, причиной стала авария на электрической станции, перегруженной после ракетных ударов.
Накануне в селе Усатово под Одессой также загорелась электроподстанция. В результате город оказался полностью обесточен.