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39 минут назад

Трасс назвала причины ухода с поста премьер-министра Британии

News.ru

Экс-премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, поставившая антирекорд по сроку пребывания на данном посту, заявила, что ушла в отставку из-за «экономической ортодоксальности» и срыва «плана роста» страны, передает Reuters. Она также пожаловалась на недостаточность политической поддержки, в связи с чем все ее инициативы не получили должного внимания и развития.

Трасс назвала причины ухода с поста премьер-министра Британии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Я не утверждаю, что невиновна в том, что произошло, но, по сути, очень могущественный экономический истеблишмент при отсутствии политической поддержки не дал мне реального шанса проводить свою политику. <...> Хотя я ожидала сопротивления моей программе со стороны системы, я недооценила его масштабы, — процитировали Трасс в агентстве.

По мнению Трасс, закостенелая экономическая система страны попросту не позволила реализовать все ее планы. Политик также призналась, что недооценила уровень сопротивления плану перехода к более свободной экономике с низким налогообложением внутри Консервативной парламентской партии.

Как я уже говорила во время предвыборной кампании, я хотела добиться роста <...> Но это не соответствовало инстинктивным взглядам министерства финансов или более широкой ортодоксальной экономической экосистемы, — пояснила Трасс.

Бывший премьер-министр Лиз Трасс объявила об уходе с поста премьер-министра Великобритании 20 октября 2022 года. В том же месяце ей на смену пришел Риши Сунак.

В мире,Лиз Трасс,Риши Сунак,
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