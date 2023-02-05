Трасс назвала причины ухода с поста премьер-министра Британии

Я не утверждаю, что невиновна в том, что произошло, но, по сути, очень могущественный экономический истеблишмент при отсутствии политической поддержки не дал мне реального шанса проводить свою политику. <...> Хотя я ожидала сопротивления моей программе со стороны системы, я недооценила его масштабы, — процитировали Трасс в агентстве.