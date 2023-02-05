Возможность США противостоять Китаю на Тайване оценили

Военные эксперты предупредили, что конфликт на Тайване может проходить по различным сценариям. В некоторых из них США будет сложно противостоять Китаю, пишет телеканал Fox News.

Эксперты пояснили, что НОАК значительно увеличила свои воздушные, морские, ракетные и прочие возможности за последние 20 лет.

По мнению аналитиков, Вашингтон в некоторых случаях может оказаться в невыгодном положении. Это обусловлено тем, что у Китая есть преимущество быстрой мобилизации военнослужащих.

Кроме того, пояснили специалисты, у КНР есть географическое преимущество - он находится всего в ста милях от Тайваня. Вместе с тем, есть сферы, в которых США по-прежнему доминируют.