В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
57 минут назад

Эксперты оценили шансы США на победу в случае конфликта с Китаем из-за Тайваня

Илья Родин

Военные эксперты предупредили, что конфликт на Тайване может проходить по различным сценариям. В некоторых из них США будет сложно противостоять Китаю, пишет телеканал Fox News.

Возможность США противостоять Китаю на Тайване оценили
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Эксперты пояснили, что НОАК значительно увеличила свои воздушные, морские, ракетные и прочие возможности за последние 20 лет.

По мнению аналитиков, Вашингтон в некоторых случаях может оказаться в невыгодном положении. Это обусловлено тем, что у Китая есть преимущество быстрой мобилизации военнослужащих.

Арестович предсказал украинской армии скорые неприятности

Кроме того, пояснили специалисты, у КНР есть географическое преимущество - он находится всего в ста милях от Тайваня. Вместе с тем, есть сферы, в которых США по-прежнему доминируют.

Таким образом, резюмировали эксперты, сложно с точностью предсказать, как именно будут развиваться события на Тайване.

В мире,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители