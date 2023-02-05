Раскрыты подробности визита Лукашенко в Зимбабве

Визит президент Белоруссии Александра Лукашенко в Зимбабве вызвал большой интерес у других лидеров стран Южной Африки. Об этом со ссылкой на президента Зимбабве рассказала в воскресенье журналистам пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.
"В третий день визита президент Зимбабве рассказал нашему главе государства, что накануне буквально по завершении основного переговорного дня ему позвонили с десяток глав государств - лидеров стран Южной Африки, - цитирует Эйсмонт агентство БелТА. - Они, понятно, все очень тесно контактируют друг с другом, у всех у них был один вопрос: как удалось привезти Лукашенко и осуществить столь фундаментальный и насыщенный визит". По ее словам, они все "выражали желание, чтобы глава государства, наша страна [Белоруссия] так же тесно сотрудничали и с ними тоже".
Эйсмонт отметила, Минску есть что предложить этим странам.
"Есть и то, в чем заинтересованы мы на юге Африки. Конкретный пример - общаясь с журналистами на пресс-конференции, наш президент говорил про Мозамбик. Это та страна, куда мы уже выходим, в том числе через Зимбабве", - сказала пресс-секретарь.
В этом контексте она отметила важность вопроса продовольственной безопасности.
"Мы можем там поучаствовать. Это уже достаточно конкретный разговор. Но наша перспектива - это сотрудничество со всем югом Африки в целом", - подчеркнула Эйсмонт.
Лукашенко с 30 января по 1 февраля находится с государственным визитом в Зимбабве. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник ранее заявил, что экономический эффект, достигнутый в результате визита президента в Зимбабве, составляет около $200 млн.