Раскрыты подробности визита Лукашенко в Зимбабве

"В третий день визита президент Зимбабве рассказал нашему главе государства, что накануне буквально по завершении основного переговорного дня ему позвонили с десяток глав государств - лидеров стран Южной Африки, - цитирует Эйсмонт агентство БелТА. - Они, понятно, все очень тесно контактируют друг с другом, у всех у них был один вопрос: как удалось привезти Лукашенко и осуществить столь фундаментальный и насыщенный визит". По ее словам, они все "выражали желание, чтобы глава государства, наша страна [Белоруссия] так же тесно сотрудничали и с ними тоже".