В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
11 минут назад

Боррель заявил об отсутствии альтернатив ядерной сделке с Ираном

ТАССиещё 1

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе не имеет альтернатив. С такой оценкой выступил руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в интервью газете The Wall Street Journal, опубликованном в понедельник.

Боррель заявил об отсутствии альтернатив ядерной сделке с Ираном
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Насколько мне известно, в попытках предотвратить превращение Ирана в ядерную [державу] альтернатив этой сделке нет", - отметил он. При этом глава европейской дипломатии подчеркнул, что критики идеи восстановления СВПД "не оценивают в полной мере" риски, связанные с реализацией ядерной программы Тегерана.

В интервью изданию Боррель также подчеркнул, что в его беседах с представителями Ирана те отвергали утверждения о якобы обсуждающихся поставках России баллистических ракет.

"Должен сказать, что каждый раз, когда я говорю с иранцами, они заверяют, что не будут делать этого", - сказал он.

Боррель подчеркнул, что в противном случае это "осложнило бы все, в том числе [восстановление] СВПД".

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с Ираном СВПД с целью преодоления кризиса вокруг иранских ядерных разработок. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.

Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля 2021 года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде. 10 ноября 2022 года гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что переговоры с представителями Ирана завершились в австрийской столице без какого-либо результата.

В мире,Рафаэль Гросси,Жозеп Боррель,Джозеф Байден,Дональд Трамп,МАГАТЭ,Совбез ООН,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители