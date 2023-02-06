Боррель заявил об отсутствии альтернатив ядерной сделке с Ираном

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе не имеет альтернатив. С такой оценкой выступил руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в интервью газете The Wall Street Journal, опубликованном в понедельник.

"Насколько мне известно, в попытках предотвратить превращение Ирана в ядерную [державу] альтернатив этой сделке нет", - отметил он. При этом глава европейской дипломатии подчеркнул, что критики идеи восстановления СВПД "не оценивают в полной мере" риски, связанные с реализацией ядерной программы Тегерана.

В интервью изданию Боррель также подчеркнул, что в его беседах с представителями Ирана те отвергали утверждения о якобы обсуждающихся поставках России баллистических ракет.

"Должен сказать, что каждый раз, когда я говорю с иранцами, они заверяют, что не будут делать этого", - сказал он.

Боррель подчеркнул, что в противном случае это "осложнило бы все, в том числе [восстановление] СВПД".

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с Ираном СВПД с целью преодоления кризиса вокруг иранских ядерных разработок. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.