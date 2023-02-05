Британские аристократы выплатят репарации Гренаде за рабовладение

Потомки богатых британских плантаторов выплатят Гренаде значительные репарации за то, что в XIX веке их предки использовали рабский труд в своем поместье, располагавшемся на острове. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Лора Тревельян, представительница старинного британского аристократического рода, владевшего в Гренаде шестью плантациями, пояснила, что ее семья выплатит властям острова £100 тыс. (7,6 млн рублей).

Она отметила, что выплата этой суммы спустя почти 200 лет может показаться странной многим людям. Вместе с тем, уточнила она, извинившись за своих предков, ее род подаст пример другим представителям знатных семей, некогда владевших плантациями на островах в Карибском море.

Уточняется, что в Гренаде положительно восприняли эту инициативу.