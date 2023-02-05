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41 минуту назад

США допустили введение санкций против Китая из-за ситуации с аэростатом

Вечерняя Москваиещё 3

США могут ввести санкции против Китайской Народной Республики из-за ситуации с аэростатом. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщил американский министр транспорта Пит Буттиджич.

США определили ответ для Китая из-за ситуации с аэростатом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

— США ясно заявили, что это неприемлемое нарушение американского суверенитета. Я думаю, вы можете ожидать, что любое дальнейшее развитие событий будет надлежащим в ответ на то, что произошло, — заявил он в эфире телеканала CNN.

Китайский разведывательный воздушный шар обнаружили над континентальной частью США. В Пентагоне отметили, что уже фиксировали применение таких летательных аппаратов в последние несколько лет.

В свою очередь неназванный представитель Госдепартамента сообщил, что нахождение аэростата Китая в воздушном пространстве США является нарушением суверенитета государства.

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КНР выразила протест из-за атаки Соединенных Штатов Америки на принадлежащий Китаю аэростат и оставила за собой право отреагировать.

До этого сообщалось, что США изучили оборудование на сбитом разведывательном аэростате, который прилетел в страну из Китая.

В мире,Госдеп США,Пентагон,
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