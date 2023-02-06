ВВС Колумбии: неизвестный воздушный шар пролетел над страной

Военно-воздушные силы Колумбии засекли в небе над республикой воздушный шар неизвестного происхождения. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на колумбийских военных.

Фото: hutchison, Globallookpress hutchison, Globallookpress

В публикации отмечается, что аэростат прилетел с севера. Он передвигался со скоростью около 50 километров в час на высоте примерно 17 000 метров. ВВС Колумбии следили за объектом до тех пор, пока он не покинул воздушное пространство республики.

«Было установлено, что он не представляет угрозы для национальной безопасности», - приводит сообщение колумбийских военных Reuters.